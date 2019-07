Das Momentum der allerletzten Chance genützt

Salzkammergut-Nachrichten-Leser erinnern sich: Am 11. Juni titelten wir „Aus dem Nichts zum Meister: Ein irres Wochenende bescherte Kammer Titel“. Vor der letzten Runde in der Bezirksliga Süd an dritter Stelle gelegen, hatte es den Schörflingern an Fremdhilfe bedurft. ASKÖ Ohlsdorf hatte bereits Meisterdressen bedruckt und eine Feier vorbestellt, auch Buchkirchens Ausgangsposition war eine bessere gewesen. Doch dann feierten die Kammerer einen 3:2-Auswärtssieg bei der Union Grieskirchen, Buchkirchen unterlag bei den Vöcklamarkt Juniors mit 1:2, und die aufstiegssicheren Ohlsdorfer mussten zu Hause gegen Allhaming/Weißkirchen 1b nach einem 1:1 alle Hoffnungen fahren lassen.

Aufgrund der Tordifferenz schafften es die Kicker des SK Kammer im letzten Abdruck auf Platz eins und steigen damit in die Landesliga West auf. „Es ist sicher für uns einer der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte“, sagt SK-Kammer-Pressesprecher Josef Zauner. „Wir waren schon einmal oben in der Landesliga und sind vor 32 Jahren wieder abgestiegen. Aber seither ist das unser größter Erfolg, noch dazu einer, den uns niemand zugetraut hat.“ Seit die Truppe in die Bezirksliga Süd aufgestiegen sei, habe es immer wieder Stimmen gegeben, die behaupteten, die Kammerer seien bloß Kandidaten für den Abstieg.

Der Grund dafür, dass die Mannschaft nun den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga West feiern könnten, sei der Zusammenhalt, ist Zauner überzeugt: „Wir hatten mehrere Langzeitverletzte und auch einen Krebserkrankten, der aber mittlerweile wieder spielt. Aber das hat die Spieler erst so richtig zusammengeschweißt, da haben sie so richtig zusammengehalten.“

Zwei geschossene Tore mehr als Ohlsdorf gaben in der Abschlusstabelle den Ausschlag. Während des letzten Spiels hingen unzählige Fans und Funktionäre der Kammerer am Liveticker. Josef Zauner selbst erfuhr allerdings ganz woanders vom Glück seiner Burschen: „Ich war zu diesem Zeitpunkt in Scharnstein, weil ich Gruppenobmann der 2. Klasse Süd bin. Scharnstein spielte gegen Lenzing und wurde Meister. Und die Lenzinger haben schon gesagt, ich würde heute noch eine zweite Meisterfeier haben.“

Erwähnt sei laut Zauner jener Mann, der den heimischen Spielort in Schörfling zur meisterlichen Arena gemacht habe: „Gerhard Hallwirth. Er ist hauptverantwortlich dafür, dass unser Platz so eine super Rasenqualität hat.“

Nagl und Reiter: Zwei gute Seelen im Hintergrund

Der Schörflinger Hubert Nagl war im Brotberuf Volksschuldirektor in seiner Heimatgemeinde. Der begeisterte Sportler, mittlerweile im 66. Lebensjahr stehend, kickte selbst, bis er 50 war, und verlegte sich dann aufs Laufen. Als sich der Sportklub Kammer mit seinen insgesamt acht Sektionen – darunter neben Fußball auch Tennis, Stocksport und Judo – vor einigen Jahren in einer schwierigen Situation befand, übernahm Nagl den 1948 gegründeten Verein als Obmann.

Obmann Hubert Nagl Bild: Privat

Sektionsleiter der Kicker ist Ernst Reiter, dem Nagl explizit sein großes Lob ausspricht: „Ein guter Mann! Auch die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Schörfling ist eine sehr gute.“ Allein in der Sektion Fußball arbeiten derzeit 20 Nachwuchstrainer mit den jungen Talenten zusammen. Nagl: „Wir haben Mannschaften von der U7 bis zur U17, und pro Team zwei bis drei Betreuer.“ In Summe spielen beim SK Kammer derzeit rund 120 Kinder Fußball. Wichtig ist laut Nagl auch der Blick in die Zukunft: „Wir setzen auf den Eigenbau.“ Viele der Trainer seien einst selbst Spieler beim SKK gewesen.

Namen und Fakten

Obmann: Hubert Nagl

Sektionsleiter: Ernst Reiter

Trainer: Alexander Neudorfer

Nachwuchsleiter: Andreas Haidinger, Matthias Bichler

Funktionäre: Bettina Reiter, Georg Schuster, Karin Purkart, Michaela Schuster, Roman Untersberger, Josef Zauner, Anja Reiter, Andreas Teubl, Günther Zeilinger, Didi Sailer

Kader: Lubomir Knaze, Michael Mair, Matthias Bichler, Marcel Haider, Christoph Kirchgatterer, Patrick Kroissmayr, Lukas Leist, Bernhard Prötsch, Jürgen Richter, Mirza Bosnjakovic, Michael Brandt, Jakob Krocker, Markus Krocker, Mario Köppl, Peter Neuhuber, Maximilian Niedermair, Paul Josef Ruckdeschel, Tom Leon Ruckdeschel, Matthias Sammer, Daniel Walcher, Thomas Zilles, Daniel Christl, Leonhard Frei, Florian Preisinger, Anto Tecic

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at