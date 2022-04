1b-Teams in der Landesliga? Das sagen die Klubs

DIETACH. Von "aus sportlicher Sicht eine Überlegung wert" bis hin zu "organisatorisch ein Wahnsinn": Die Meinungen beim Thema 1b-Teams in den Landesligen könnten unterschiedlicher nicht sein. Jene in der Vorwoche in den OÖN angekündigte Unterhaus-Reform wurde jetzt auch offiziell bestätigt. Unter anderem dürfen auch Landesligisten freiwillig ein 1b-Team in der 2. Klasse stellen.

Die Union Dietach, hinter den Kulissen als großer Impulsgeber für diese Neuerung gehandelt, wird von der Möglichkeit sicher Gebrauch machen. "Ich sehe darin die optimale Möglichkeit, junge Spieler besser an die Kampfmannschaft heranzuführen. Das hat Priorität", sagt Sportchef Markus Sandmair.

Ähnlich sieht es Schärding-Trainer Bernhard Straif: "Die jungen Burschen sind dort sicher mehr gefordert." Die größten Bedenken liegen in der Organisation: weil mit einer 1b auch am Sonntag gespielt wird und es um das Personal bei Funktionären und helfenden Händen etwa in den Kantinen vielerorts ohnehin schon nicht gut bestellt ist. "Es ist so schon schwierig genug. Der Aufwand wäre zu groß", sagt Peuerbach-Trainer Christoph Weidenholzer. Kritisch ist auch Unterhaus-Experte Herbert Panholzer: "Für mich macht es auch sportlich wenig Sinn, vom Aufwand ganz abgesehen."