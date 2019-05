15 neue Trikots für die Sternstein Juniors

In der Landesliga Ost sind sie Rivalen – im Nachwuchsbereich ziehen sie seit einem Jahr an einem Strang. Als SPG Sternstein Juniors spielen Bad Leonfelden und Vorderweißenbach in allen Altersklassen den Doppelpass. Mehr als 140 Kinder werden von den Bambinis bis zur U18 betreut. Camps und Besuche von internationalen Turnieren schweißen die Kinder zusammen. "Die Sternstein Juniors stehen für Spaß, Bewegung, Team, Gesundheit, Selbstvertrauen und Freunde", sagt Bad Leonfeldens Nachwuchsleiter Dominik Mach.

Auch ein gemeinsames Trikot kann eine Einheit repräsentieren. Mit dem Sieg beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA sicherte sich der Landesligist 15 neue Trikots und einen Matchball.

