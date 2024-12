144 Teilnehmer: Rekord beim 32. Baumit Hallencup

Seit Jahrzehnten zählt der Internationale Baumit Junior Hallencup, der von Landesligist Union Esternberg veranstaltet wird, zu den größten Nachwuchs-Hallenturnieren Österreichs. Auch die 32. Auflage (von 27. bis 29. Dezember 2024 und von 3.bis 5. Jänner 2025) kann sich sehen lassen. Vor allem beim traditionellen U15-Event am 5. Jänner 2025 trifft in der Schärdinger Bezirkssporthalle wieder die europäische Fußball-Elite aufeinander. Jene Elf aus Kickern, die in jungen Jahren schon einmal in Oberösterreich zu Gast waren, gleicht einer Weltauswahl: Neben internationalen Stars wie WM-Finaltorschütze Mario Götze, Bayern-Ass Serge Gnabry oder Aston-Villa-Kicker Leon Bailey liefen auch heimische Top-Kicker um Christoph Baumgartner (Leipzig) oder Kevin Stöger (Gladbach) beim Turnierklassiker bereits dem runden Leder nach. Allein die aktuelle Top-Elf des Baumit-Hallencups hat einen Marktwert von 243,5 Millionen Euro.

Bei der kommenden Auflage kann man den Stars von morgen – unter anderem von Dortmund, Stuttgart, Vorjahressieger Hertha BSC oder Sturm Graz – auf die Beine sehen. Trotzdem war lange nicht klar, ob das Turnier stattfinden kann. Langzeit-Macher Hannes Fesl gab wegen einer schweren Krankheit die Organisation ab, mit Johann Witzeneder und Josef Greiner verstarben in diesem Jahr zwei tragende Säulen des Organisationsteams des Turniers. "Lange wurde spekuliert, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass wir es zur Zufriedenheit des Vereins und unserer Vorgänger machen", sagt Florian Meilinger, der mit einem starken Team aus dem Esternberger Fußball-Umfeld im Sommer die Leitung übernommen hat. In den nächsten Jahren soll es erneut gelingen, die absoluten Top-Vereine nach Schärding zu holen: "Ich habe mittlerweile wohl die Nummer von jedem C-Jugend-Trainer in Deutschlands ersten drei Ligen. Der Weg ist das Ziel, wir wollen der Mount Everest des Hallenfußballs werden."

Für die Region ist das Event bereits jetzt unverzichtbar: Hotels und Gasthäuser in und um Schärding sind zum Zeitpunkt des Turniers praktisch ausgebucht. Kein Wunder – mit 144 Mannschaften wird bei der kommenden Auflage ein neuer Teilnehmerrekord geknackt. Und auch die 1000 Zuseher fassende Halle wird wieder aus allen Nähten platzen. Meilinger: "In den vergangenen Jahren musste die Halle aufgrund des Andrangs mehrmals gesperrt werden. Mittlerweile kommen viele Besucher schon am Vormittag, um einen fixen Sitzplatz zu haben." Möglich machen das Turnier vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer. "Mehr als 200 Helfer sind an den sechs Turniertagen im Einsatz."

Frauen in Grieskirchen im Einsatz

Für Oberösterreichs Frauenteams erfolgt der Startschuss in das neue Fußballjahr mit dem Andrea Binder Hallencup. Beim dreitägigen Turnier von 4. bis 6. Jänner 2025 in der Raiffeisen Sportarena Grieskirchen gibt es einen Nachwuchsbewerb (Samstag) sowie zwei Erwachsenenwertungen, wobei am Montag die Landesmeisterinnen gekürt werden.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

