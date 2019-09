1435 Euro: St. Magdalena tappte in die Falle eines Internetbetrügers

Wenigstens auf dem Punktekonto gab es für den SK St. Magdalena mit dem 1:0 am Freitag gegen Viktoria Marchtrenk in der Landesliga Ost Zuwachs. Außerhalb des Platzes tappten die Linzer nämlich in die Falle eines Internetbetrügers. Ein bisher unbekannter Täter gab sich dabei als St. Magdalenas Obmann Christian Schilcher aus. In einer verschickten Nachricht mit der identen Mailadresse Schilchers wurde dem Verein eine Rechnung in Höhe von 1435 für die Anschaffung von Sportgeräten gestellt. Intern wurde die Bestellung nicht in Frage gestellt, das Geld an ein deutsches Konto überwiesen. Erst als Schilcher selbst von seiner ominösen Mail erfahren hatte, stellte sich heraus, dass gar keine Bestellung für Sportgeräte aufgegeben worden war und man ganz offensichtlich einer Cyberattacke zum Opfer fiel.

Der Betrug wurde mittlerweile bei der Bundespolizeidirektion zur Anzeige gebracht. Auch andere Unterhaus-Vereine sollen in letzter Zeit durch solche Phishing-Mails geschädigt worden sein. "Wir wollen mit dieser Sache deswegen an die Öffentlichkeit gehen, um eventuell andere Vereine vor solchen Trickbetrügern zu warnen", sagt Schilcher. Sportlich konnte nicht nur seine Mannschaft gegen ein Team aus Marchtrenk voll punkten. Auch das zweite Urfahraner Team Admira Linz besiegte den SC Marchtrenk 3:1.

SK Schärding mit erster Niederlage

Nach sechs Siegen in Serie musste Tabellenführer SK Schärding in der Landesliga West bei Bad Wimsbach (1:3) die erste Niederlage einstecken. Bitter: Das Team von Trainer Bernhard Straif scheiterte zwei Mal nur am Aluminium. Für Bad Wimsbach war es der erste Heimsieg seit fünf Monaten.

Die ersten Verfolger konnten den Umfaller aber nicht wirklich nützen: OÖ-Liga-Absteiger Gmunden kam bei Aufsteiger Peuerbach nicht über ein 2:2-Remis hinaus, auch Pettenbach spielte in Schalchen (1:1) nur Unentschieden.

