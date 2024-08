1000 Zuschauer beim Salzkammergut-Derby

Mehr als 1000 Zuschauer waren es, die sich beim 2:0 (0:0) des SV Gmundner Milch gegen den SV Zebau Bad Ischl das erste Salzkammergut-Derby seit vielen Jahren ansehen wollten. Kein Wunder, schließlich waren sich die beiden Teams zuletzt im Mai 2019 gegenübergestanden, ehe es für Gmunden in die Landesliga ging, die man heuer nach einem souveränen Meistertitel wieder verlassen konnte.

Bad Ischl ist hingegen mittlerweile mit 13 OÖ-Liga-Saisonen eines der Marathonteams dieser Liga. Beim ersten OÖ-Liga-Spiel der beiden Teams nach dem Ischler Aufstieg im Jahr 2012 war Bad Ischls heutiger Trainer Thomas Heissl noch in Gmunden an der Seitenlinie gestanden. Mit Franjo Dramac hatte er einen Spieler in seiner Mannschaft, der am Freitag in Bad Ischl nach seiner langen Verletzungspause schmerzlich vermisst wurde, aber zeitnahe wieder zurückkommen soll. Für Gmunden sollte der Sieg nach einer kurzen Phase der Anpassung der Startschuss für eine erfolgreiche Saison sein. Man hat die Jahre in der Landesliga genützt und ist besser denn je aufgestellt. Der Respekt der Konkurrenz ist groß. In Bad Ischl wird unter Trainer Thomas Heissl, seit mittlerweile einem Jahr im Amt und auch in der Fußball-Handelsakademie Bad Ischl angestellt, genau dieser Doppelpass forciert. Auch gegen Gmunden war die Mannschaft sehr jung. Man merkte, dass jenes Team, das das erste Tor erzielen würde, das Spiel gewinnt. Leitners 1:0 (60.) folgte in der Nachspielzeit noch Zümrüts 2:0.

Die bisherige Überraschung ist die SU Vortuna Bad Leonfelden. Nach dem Abstiegskampf in der Vorsaison liegt man jetzt nach dem 3:2 über St. Martin sogar an der Tabellenspitze. Ein Tor von Stefan Spielbichler zum 1:0-Sieg von Weißkirchen kostete Gegner Bad Schallerbach die Tabellenführung. Mit dem 4:0-Sieg über Ostermiething konnte der Tabellenzweite Dietach aus den vergangenen beiden Runden ein Torverhältnis von 9:1 verbuchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl