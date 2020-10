0:9 - Steyrermühl trat zur Pause ab

An diesem Wochenende wurde ein Höchstwert erreicht: 16 der insgesamt 23 Spielabsagen waren coronabedingt. Wobei auch diese Zahl zeigt, dass man sensibel und vorsichtig mit dem Thema umgeht. Bad Goisern führte beim gestrigen Duell in der 1. Klasse Süd gegen Steyrermühl zur Pause bereits 9:0 – weshalb die Gäste in der Halbzeit beschlossen, sich kampflos aufzugeben. "Dass eine Kampfmannschaft zur zweiten Halbzeit nicht mehr antritt, habe ich in meiner langen Funktionärskarriere noch nie erlebt", wunderte sich Bad Goiserns Sportchef Franz Liebhart. Im Sieglos-Derby zwischen Pasching und Kirchberg-Thening feierten die Gäste in der 2. Klasse Mitte den ersten vollen Erfolg in dieser Saison. Das Team von Trainer Thomas Leonhartsberger gewann 3:1. Pasching bleibt trotz der 1:0-Führung zur Pause weiterhin sieglos.

