Gestern setzte es zu Hause gegen St. Martin/M. ein 0:11. Jakub Mares trat die Torlawine los (22.) und erzielte vier weitere Treffer.

Nicht nur deswegen deutet sich die torreichste Runde der OÖ-Liga-Geschichte an: 6:1-Schützenfeste feierten ASK St. Valentin (gegen Bad Ischl) und Micheldorf (gegen Perg), ein Tor weniger gab es beim 3:3 zwischen dem FC Wels und Friedburg/Pöndorf zu sehen.

Ostermiething reist heute 186 Kilometer nach Pregarten an (18 Uhr) – länger als Rapid am Sonntag zum Bundesligaduell mit dem LASK. Im ersten Auswärtsspiel bringt der Landesliga-Aufsteiger die längste Anfahrt gleich hinter sich. "Wir waren lange Reisen auch in der Landesliga gewohnt. Wir haben einen großen Bus und reisen gemeinsam mit einigen Fans an", erzählt Trainer Robert Berg. "Die Heimfahrten waren in der Aufstiegssaison meist lustig. Wir hoffen, dass wir eine Etage höher des Öfteren im Bus feiern können."

Die Innviertler Landsleute aus Gurten fuhren gestern nach dem 0:1 bei WSC/Hertha als Letzter der Regionalliga heim. Erol Zümrüt erzielte das Tor (29.). (top)