Zwei weitere Neuzugänge bei der SV Ried

„Er ist ein junger, dynamischer und hungriger Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist“, sagt Ried-Trainer Andreas Herauf über Leo Mikic. Der 24-jährige Kroate kann sowohl im Sturm als auch im Mittelfeld eingesetzt werden.

Vor allem die Zahlen sprechen für Mikic: 2018 kam er nach Österreich zum FC Lustenau und machte in seiner ersten Saison für den Vorarlberger Landesligisten 28 Treffer, wurde Torschützenkönig. Im Sommer 2019 folgte der Sprung in die zweithöchste Spielklasse zu Kapfenberg - wo ihm in 50 Spielen neun Tore und zehn Assists gelangen.

Bei Nicolas Zdichynec handelt es sich um einen 19-jährigen Mittelfeldspieler aus Wien. „Für seine weitere Karriere standen ihm jetzt mehrere Türen offen. Es freut uns sehr, dass er sich für die SV Guntamatic Ried entschieden hat“, sagt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger über den U15- und U18-Nationalteamspieler aus Wien.

Ebenfalls neu in Ried ist David Ungar vom SV Leobendorf, der in der kommenden Saison zum FAC verliehen wird.