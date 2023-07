Zwei Neue: SV Ried holt Schmerböck und Wohlmuth

Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried stellt mit Mittelfeldspieler Marc Andre Schmerböck (29) und Verteidiger Fabian Wohlmuth (21) die nächsten zwei Zugänge für die kommende Saison vor.

"Marc Andre Schmerböck hat uns im Trainingslager voll überzeugt. Er will es allen in Fußball-Österreich noch einmal zeigen. Diese Motivation brauchen wir, um Erfolg zu haben", wird Sportvorstand Wolfgang Fiala in einer Aussendung zitiert.

"Junior Diomande ist seit zwei Jahren bei uns und hat sich nun vollends in Ried integriert. Er war bei den Jungen Wikingern ein Unterschiedsspieler und hat auch in der vergangenen Saison in der Bundesliga gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir glauben, dass er in dieser Saison endgültig explodiert."

Seit Freitag ist auch der Transfer von Fabian Wohlmuth vom SV Lafnitz fixiert. "Fabian Wohlmuth war in der vergangenen Saison der herausragende rechte Außenverteidiger der 2. Liga. Dadurch wurde er auch zum U21-Nationalspieler. Seine Idealposition ist die rechte Schiene, deswegen passt er sehr gut in unsere Idee. Er will unbedingt in die Bundesliga, was sehr gut zu unseren Plänen passt", sagt Fiala über den 21-jährigen Burgenländer.

Mehr zum Thema SV Ried Rot hat ausgedient: Ried zum Neustart im neuen Design RIED. Für die neue Saison schaffte sich der Bundesliga-Absteiger eine neue Arbeitskleidung an. Rot hat ausgedient: Ried zum Neustart im neuen Design

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.