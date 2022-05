Ziegl nach Rettung: "Noch nie so über LASK-Sieg gefreut"

Gegner Hartberg wäre der Absteiger gewesen, wenn die Admira gegen den LASK noch gewonnen hätte.

Wie genau der Klassenerhalt zustande kam, das war zumindest am Freitag völlig egal. Am Ende feierten die Spieler mit den 300 Ried-Fans, und warfen ihre Trikots ins Publikum.

Nach 72 Minuten kam der geniale Pass von Stefan Nutz auf Philipp Pomer, dessen Weitschuss aufs Tor verwertete ausgerechnet Seifedin Chabbi im Abpraller zum 1:1.

Jener Seifedin Chabbi, der einst mit den Riedern im ersten Zweitliga-Jahr nach dem letzten Abstieg 2017 als Torschützenkönig nicht jubeln konnte, weil die Innviertler den Aufstieg verpassten. Jener Seifedin Chabbi, der vergangene Saison noch in Hartberg spielte, und erst im Sommer nach Ried kam – wo er nach einer langen Verletzungspause langsam in die Spur fand. Nach dem Tor ließ der Torjäger seiner ganzen Emotion vor dem Rieder Fanblock ihren Lauf. Nach dem Schlusspfiff war Chabbi ehrlich: "Jetzt zählt einmal nur, dass wir oben sind. Aber in dieser Quali-Runde ist sehr viel falsch gelaufen. Das müssen wir jetzt ganz genau aufarbeiten."

Kapitän Marcel Ziegl: "Am Ende ist es knapper gewesen, als es über einen lange Zeit dieser Saison ausgesehen ist. Wir haben so viele Chancen vergeben, um das vorzeitig zu entscheiden. Wir haben gewusst, dass der LASK zur Pause mit 3:0 in Führung war. Ich habe mich noch nie über einen LASK-Sieg so gefreut. Wir sind nach dem Derby auch mit den LASK-Spielern bei der Doping-Probe gesessen, und haben sie gepusht."

Es war der erste Moment an diesem heißen Abend in Hartberg, an dem man so halbwegs durchatmen konnte. Neun Minuten lang waren die Innviertler sogar auf einem Abstiegsplatz gestanden. Zum Glück war das bereits in der Anfangs- und nicht in der Schlussphase.

Bereits nach fünf Minuten lag Ried durch den Treffer von Hartbergs Donis Avdijaj mit 0:1 im Rückstand. Zu diesem Zeitpunkt führte auch Altach beim 2:1-Sieg gegen Tirol bereits mit 1:0. Und damit waren die Rieder Letzter. Erst als Husein Balic nach einer Viertelstunde den Torreigen des LASK in der ersten halben Stunde startete, waren die Innviertler wieder gerettet. Der Blick aufs Handy war bei den Innviertler Funktionären dennoch allgegenwärtig. Auch wenn man dank der zwischenzeitigen 3:0-Führung der Linzer im Parallelspiel etwas durchatmen konnte.

Erleichterung pur bei Ried Bild: GEPA picture

Nur die Zwischenstände positiv

Das war aber vorerst auch das einzig Positive für Ried. Die Heinle-Elf musste froh sein, in der Anfangsphase nicht viel höher in Rückstand geraten zu sein. Erst nach einer halben Stunde wachten die Gäste auf. Nach der Pause hatte Ried den etwas besseren Start. Es blieb jedoch bis zu Chabbis Ausgleich richtig dramatisch, ehe sich beide Teams im Finish nicht mehr wehtaten.

Zahlreiche Abgänge in Ried

Für einige war das Match in Hartberg auch ihr letztes Spiel im grünschwarzen Trikot: Bei Luca Meisl sieht es nach einem Abschied aus, auch Dorgeles Nene wird im Sommer nach Salzburg zurückbeordert. Michael Lercher, Marcel Canadi und Daniel Offenbacher werden den Klub ebenfalls verlassen.

Gerüchte ranken sich zudem um Rieds Spielmacher Stefan Nutz: Der Wolfsberger AC – Ex-Klub des Steirers – soll an einer Rückholung basteln. Bei den Lavanttalern könnte er der Ersatz des scheidenden Kapitäns Michael Liendl sein. Die Verhandlungen sollen laut OÖN-Informationen bereits weit fortgeschritten sein. Ried ist im Kampf um den 30-Jährigen Regisseur nur Passagier: Nutz hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die er um eine festgeschriebene Ablöse – die auch für Wolfsberg im leistbaren Bereich liegt ziehen können. Gestern hat er mit seinem Assist zum Ausgleich noch einmal seine Klasse unter Beweis bestellt.