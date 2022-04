"Wunsch ist in Erfüllung gegangen"

"Ein Derby gehört gewonnen", sagte Stefan Nutz nach dem Schlusspfiff mit einem Siegerlächeln. "Wir haben das staubig heruntergespielt." Die zwei Niederlagen zum Auftakt der Qualifikationsgruppe waren bei den Riedern nach dem 2:0 in Pasching fast vergessen. "Der Wunsch, mit den Fans den Derbysieg zu feiern, ist in Erfüllung gegangen", sagte Trainer Robert Ibertsberger. "Es war ein Sieg, mit dem nicht so viele gerechnet haben."

Ried konnte es sich sogar leisten, den vierten Elfmeter in Serie im Derby zu verschießen. Nach Marco Grüll und Stefan Nutz scheiterte Julian Wießmeier diesmal gleich bei zwei Versuchen. Der VAR hatte nach dem ersten eine zweite Chance gegeben, weil Marvin Potzmann zu früh in den Strafraum gelaufen war. Aber auch diesen parierte Alexander Schlager. "Er hätte an diesem Tag keinen mehr getroffen", konnte Ibertsberger scherzen. "Ich habe kein gutes Gefühl gehabt, wie er zum zweiten Elfmeter hingegangen ist." Einwirken konnte und wollte er nicht. "Bei dem Lärm hört dich kein Spieler."

Die Rieder stürmten mit dem Sieg über den LASK an die Tabellenspitze – und behielten Bodenhaftung. Nutz: "Wir wären schlecht beraten, wenn wir jetzt wieder beginnen, nur nach oben zu schauen." (mag)