Wohin geht für Ried die sportliche Reise?

Wartet auf die SV Guntamatic Ried in dieser Saison ein beinharter Abstiegskampf oder können die Innviertler um einen Platz in der Meistergruppe mitspielen? Für dieses Unterfangen wäre ein Heimsieg gegen die WSG Tirol am morgigen Sonntag (17 Uhr, Josko-Arena) fast schon Pflicht.