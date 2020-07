Totgesagte leben länger – das gilt im verrückten Titelkampf der 2. Fußball-Liga vor allem für die Kicker der SV Guntamatic Ried. Beim 3:2 in Horn kamen die Innviertler einmal mehr aus einer ausweglosen Situation zurück: In Unterzahl drehte das Team von Trainer Gerald Baumgartner einen 1:2-Rückstand in einen Sieg – und hat dank der 1:2-Niederlage von Klagenfurt im Titelfinish jetzt alle Trümpfe in der Hand. "Es war ein unglaubliches Spiel.