Wie Senft der SV Ried wieder das Siegen gelehrt hat

War das der so lang ersehnte Befreiungsschlag der SV Guntamatic Ried? Nach 148 Tagen ohne Sieg konnten die Innviertler beim 2:1 in Altach wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewinnen. "Wir haben noch Luft nach oben, aber der Sieg hat uns darin bestärkt, dass wir unsere neuen Ideen und Verhaltensweisen in den kommenden Wochen weiter angehen werden", sagte Maximilian Senft, dem in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer der Wikinger sein erster Sieg gelang.