Wie füllt Trainer Senft das Loch in Rieds Mittelfeld?

Eines ist vor dem Auswärtsspiel der SV Guntamatic Ried am Sonntag in Altach fix: In dieser Zusammensetzung hat das Mittelfeld des Schlusslichts der Fußball-Bundesliga noch nie zusammengespielt. Marcel Ziegl, Nikola Stosic und Denizcan Cosgun zählen zu Rieds Langzeitverletzten – durch die Rote Karte von David Ungar im jüngsten Spiel gegen die Austria und die Gelbsperre von Michael Martin müssen gegen die Vorarlberger zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler zusehen. Trainer Maximilian Senft ist in seinem zweiten Spiel an der Seitenoutlinie zum Improvisieren gezwungen – das sind die möglichen Alternativen:

Der Fixstarter: Einen Platz im Zentrum wird mit ziemlicher Sicherheit Kingsley Michael einnehmen. Der 23-jährige Nigerianer kam Mitte August leihweise vom italienischen Serie-A-Klub Bologna, er sollte die Probleme im Zentrum lösen. Seine Qualität ist unbestritten, wegen immer wieder auftretender Wehwehchen kam er aber nur zu sechs Startelf-Einsätzen. "Kingsley weiß, was wir von ihm auf der Sechs fordern", sagt Senft. Gegen Altach soll er zeigen, wie wichtig er sein kann.

Die Experimente: Wer spielt den offensiveren Part im Zentrum neben Michael? Mit Markus Lackner gäbe es einen Routinier, der jahrelang im Mittelfeld gespielt hat. Ried sieht ihn nicht auf dieser Position – vielmehr könnten den Part Spieler übernehmen, für welche der Platz in der Mitte nicht die eigentliche Stammposition ist: Julian Wießmeier, der die Position kennt, aber schon lange nicht mehr gespielt hat, oder Philipp Pomer.

Die Youngsters: Es wäre keine Überraschung, wenn Senft als ehemaliger Amateurtrainer nicht auch den einen oder anderen Youngster ins Auge fassen würde: Der 18-jährige Jonas Mayer feierte etwa schon im Herbst unter Ex-Ried-Coach Christian Heinle sein Bundesliga-Debüt und zählte auch beim zweiten Team unter Senft zu den Fixstartern, genauso wie U18-Teamspieler Diego Madritsch. Der 17-jährige Sohn von Gurten-Trainer Peter Madritsch hat gute Karten, zumindest im Kader zu stehen.

Diego Madritsch Bild: (Schröckelsberger)

Saisonende für Stosic?

Die Auswahl wird auch in den kommenden Wochen nicht viel größer. Lediglich Martin kommt nach seiner Sperre retour, Ungar wird nach der Altach-Partie noch weitere zwei Spiele fehlen. Bei Ziegl hofft der Klub auf ein Comeback in der Qualifikationsrunde, Stosic wird möglicherweise in dieser Saison gar nicht mehr eingesetzt: Beim 23-Jährigen war zuletzt wieder ein kleiner Eingriff im Knie (Arthroskopie) notwendig, der Klub will nichts mehr überstürzen. Cosgun ist nach seinem Kreuzbandriss für diese Spielzeit sowieso kein Thema mehr.

Fiala muss noch einmal einspringen

Ein viel beschäftigter Mann bei der SV Ried ist aktuell Wolfgang Fiala: Beim morgigen Derby in der Fußball-Regionalliga gegen Vöcklamarkt (19 Uhr) springt der Sportvorstand ein zweites Mal interimistisch als Trainer der Jungen Wikinger ein, weil Maximilian Senft zum Profi-Trainer befördert worden ist.

Wolfgang Fiala

"Es macht Spaß, mit den Burschen zu arbeiten", sagte Fiala, der neben den Profis und den Amateuren auch für die Akademie zuständig ist. Bald will er einen Trainer für die Jungen Wikinger präsentieren. "Die Gespräche laufen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger