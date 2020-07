Jetzt im Liveticker: Kehrt die SV Ried in die Erfolgsspur zurück?

Verlieren verboten: Freitagabend muss sich die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner in der 2. Fußball-Liga gegen Vorwärts Steyr in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach drei Niederlagen in Serie gab man die Tabellenführung zuletzt an Austria Klagenfurt ab. Gegen OÖ-Rivale Steyr wollen die Innviertler den ersten Tabellenplatz vorübergehend zurückerobern.

Rieder schworen sich ein

Beim Aufstiegskandidaten kam in dieser Woche zur sportlichen Krise auch der Schockmoment um Coach Baumgartner, der am Dienstag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, hinzu - wir haben berichtet. "Wir sind noch enger zusammengerückt", sagt Rieds Routinier Marcel Ziegl.

Ein gemeinsamer Abend bei SVR-Physiotherapeut Peter Gebhartl mit den Spielerfrauen sowie dem Betreuerteam hat dabei geholfen. Ziegl: "Wir haben neue Kraft getankt." Die war auch dringend notwendig: Vor allem nach dem Tiefschlag gegen Blau-Weiß war die Stimmung im Keller, in der Kabine sollen nach Spielende sogar Tränen geflossen sein. "Es war emotional. Jeder weiß, dass es für mich nichts Größeres gäbe, als mit Ried in die Bundesliga zurückzukehren." Heute müssen den Worten Taten folgen. Julian Wießmeier ist gesperrt, Kennedy Boateng fraglich. Ante Bajic und Thomas Reifeltshammer fehlen verletzt.

