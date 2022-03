Wer wird Rieds Cupfinalgegner?

Der Sieger dieser Partie trifft im Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt auf die SV Guntamatic Ried. Das Spiel in Wolfsberg war aufgrund der vielen Corona-Fälle bei den Salzburgern verschoben worden. Stattdessen war zum ursprünglichen Spieltermin die Liga-Partie gegen den LASK nachgeholt worden. Die Chance ist groß, dass Rieds Finalgegner – so wie auch vor zehn Jahren beim Endspiel 2012 in Wien – wieder Salzburg heißen wird. Seit 2012 konnten die Salzburger acht Mal den Cup gewinnen, unterbrochen nur durch die Titel von Pasching (2013) und Sturm Graz (2018).