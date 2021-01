"Es ist okay", sagte SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger Sekunden nach dem Schlusspfiff am Samstagabend. Eine durchaus optimistische Kurzanalyse. Das Spiel zwischen dem Aufsteiger aus dem Innviertel und dem Tabellenletzten Admira Wacker bot in den 90 Minuten zuvor Schonkost. Bei den Riedern galt die Devise "Verlieren verboten", dementsprechend vorsichtig agierte die Elf von Trainer Miron Muslic.