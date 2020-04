Weiter Ungewissheit, aber etwas Hoffnung bei der SV Ried

Die höchste Spielklasse könnte, wie berichtet, eventuell Mitte Mai den Betrieb wieder aufnehmen, es seien aber noch viele Details mit den Behörden abzuklären.

Sportminister Werner Kogler stellte den Bundesliga-Vereinen, wie berichtet, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch einen baldigen Start von Gruppentrainings in Aussicht. Auch für den Zweitligisten Austria Lustenau, der sich für das Cupfinale qualifiziert hat, gibt es diese Möglichkeit. Der Kleingruppen-Trainingsauftakt könnte am kommenden Dienstag erfolgen. Auch andere Profisportler dürfen wohl ab kommender Woche Sportstätten wieder benutzen.

Wie es mit der Zweiten Liga weitergehen soll, ist nach wie vor offen. Eine Trainingserlaubnis gebe es, so Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, nicht. Der Umstand, dass Austria Lustenau hingegen bereits trainieren darf, ist durchaus ungewöhnlich und wohl nicht im Sinne der Chancengleichheit, zudem in der Zweiten Liga viele Spieler Profiverträge haben.

Ebenbauer stellte für den Fall, dass lediglich die höchste Spielklasse fertiggespielt würde, klar, dass es weder Auf- noch Absteiger geben würde.

Weitere Konferenz fixiert

Auch wenn derzeit die Lage sehr unklar ist, hofft man bei den Verantwortlichen der SV Guntamatic Ried, dass es doch noch grünes Licht für eine sportliche Beendigung der Saison gibt. Ein Training ist für die Mannschaft und das Trainerteam rund um Gerald Baumgartner nach wie vor nicht möglich, dazu bräuchte es einen Erlass der Bundesregierung. Vereinbart wurde eine weitere Konferenz der Vereine, diese findet am 24. April statt. Für die Rieder nahmen Geschäftsführer Roland Daxl und Rechtsvorstand Robert Tremel an der Videokonferenz teil.

Generell habe sich die Stimmung bei einigen Zweitliga-Vereinen im Gegensatz zur letzten Konferenz durchaus verbessert, so Tremel im OÖN-Telefonat. Grund dafür ist, dass es laut ÖFB keinen Absteiger geben wird. Die aktiven Handlungsmöglichkeiten der SV Ried seien derzeit beschränkt. „Wir werden uns aber sicher bei den Planungen der Bundesliga für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs aktiv beteiligen, weil wir davon ausgehen, dass dies auch für die Zweite Liga umgesetzt wird“, sagt Tremel.

Hoffen auf Trainingserlaubnis für die Zweite Liga

Der bevorstehende Erlass der Bundesregierung, laut dem die Bundesliga-Vereine und Cupfinalist Lustenau das Training in Kleingruppen aufnehmen dürfen, sei auch für die sportliche Zukunft der SV Ried ein erster Schritt. „Wenn der Trainingsauftakt in der Bundesliga klappt, wäre das eine gute Voraussetzung dafür, dass es bald eine ähnliche Regel für die Zweitligisten geben könnte. Das wäre der Auftakt, um die Meisterschaft fertig spielen zu können, immerhin gebe es dafür von der UEFA derzeit eine Zeitspanne bis August. Das wäre auch für die Bundesliga umsetzbar, sagt Tremel und fügt hinzu: „Wenn die Trainings bei den Bundesligavereinen funktionieren, gehe ich davon aus, dass die Politik auch uns bald grünes Licht signalisieren wird.“

