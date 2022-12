Weihnachtsfeier bei der SV Ried: Die Rückkehr des „verlorenen Sohnes“

Der Abgang von Trainer Oliver Glasner im Frühling 2015 war ein Stich in die Rieder Fußallherzen gewesen. Dass der Rekordspieler und „Jahrhundertkapitän“ des Vereins ausgerechnet zum großen Erzrivalen LASK wechselte, ließ die Wogen im Innviertel wochenlang hochgehen. Sieben Jahre später kehrte der Riedauer gestern als amtierender Europa-League-Sieger und Champions-Achtelfinalist mit Eintracht Frankfurt bei der offiziellen Weihnachtsfeier der Rieder Kicker in sein ehemaliges „sportliches Wohnzimmer“ zurück.

Bild: (Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger)

„Es ist wirklich ein tolles Gefühl, nach siebeneinhalb Jahren zurückzukehren. Ich habe sehr viele bekannte Gesichter gesehen, was mich sehr freut“, sagte Glasner vor rund 500 Gästen. Das Jahr 2022 bezeichnete der 48-Jährige als „grandios“. Für den Coach geht es demnächst mit der Familie in einen wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Trainingsstart ist am 3. Jänner. Auf die Frage, was ihm neben seiner Familie in der deutschen Metropole fehle, antworte Glasner mit einem Lachen: „Schnitzel, weil es mir einfach schmeckt.“

SV-Ried-Präsident Roland Daxl hob vor allem die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter hervor: „So etwas ist in der Bundesliga außergewöhnlich.“ Ein verfrühtes „Christkind“ gab es für Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. Er wurde am Mittwoch zum zweiten Mal Vater, der kleine Tino erblickte das Licht der Welt.

Oliver Glasner im OÖN-Interview:

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel

