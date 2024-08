Wegen ÖFB-Cup-Duell: 2 Spielverschiebungen bei der SV Ried

Die SV Guntamatic Ried zog im ÖFB-Cup das große Los: In der zweiten Pokal-Runde empfangen die Innviertler am 28. August in der heimischen Innviertel-Arena den österreichischen Double-Sieger Sturm Graz.

Aufgrund des Cup-Schlagers sind die Wikinger auch zu Änderungen ihres Spielplans in der zweithöchsten Spielklasse gezwungen. Das ursprünglich für Sonntag, 25. August (10.30 Uhr), geplante Heimspiel gegen den FC Liefering wurde auf Samstag, 24. August (14.30 Uhr) vorverlegt. Die Jung-Bullen haben dem Antrag der SV Ried auf eine Spielverlegung der vierten Runde bereits zugestimmt.

Jene Begegnung der fünften Runde zwischen Lafnitz und der SV Ried musste ebenfalls verschoben werden, denn: Am Freitag, 30. August, darf die Partie nicht stattfinden, da zwischen zwei Bewerbsspielen mindestens zwei Tage Pause sein müssen. Deshalb steigt der Auswärtsauftritt in der Steiermark erst einen Tag später, am Samstag, 31. August, um 14.30 Uhr.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

