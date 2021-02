Wechselpoker rund um Marco Grüll geht weiter

In den ersten drei Pflichtspielen in diesem Jahr konnte SV-Ried-Offensivspieler Marco Grüll (22) kaum Akzente setzen. "Es prasselt derzeit sehr viel auf ihn ein. Er wird derzeit sehr häufig kontaktiert, das ist sicher nicht leistungsfördernd", sagte Muslic nach dem 0:0 gegen die Admira am vergangenen Wochenende.

Die sportliche Leitung der Rieder wünscht sich besser heute als morgen Klarheit über die Zukunft von Grüll. Spätestens nach dem 8. Februar wird man Gewissheit haben. Am wahrscheinlichsten erscheint ein Wechsel zu Rekordmeister Rapid. Am Wochenende bestätigte Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger, dass es Gespräche mit Rapid gebe.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Grüll noch im Winter wechselt, im Sommer könnte er ablösefrei nach Wien gehen. Unsicher ist, ob Rapid bereit ist, jetzt eine Ablöse für den 22-Jährigen zu bezahlen, zumal es derzeit bei den Wienern sportlich richtig rund läuft.

"Es ist sehr viel Dynamik in den Verhandlungen", sagte Wöllinger am Mittwochabend auf OÖN-Anfrage. Dem Vernehmen nach könnte es neben Rapid auch noch andere Interessenten geben, vielleicht ist das aber auch nur Verhandlungstaktik.

Am Dienstag machte in diversen Fußballforen bereits das Gerücht die Runde, dass Grüll am Vormittag einen Fitnesstest in Wien absolviert haben soll. Stimmte aber nicht: Grüll trainierte zu dieser Zeit mit der SV Ried mit.

Parallel ist man bei der SV Ried für den Abstiegskampf dringend auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Atdhe Nuhiu, derzeit in Nikosia, Zypern unter Vertrag, ist ein Kandidat, aber ob sich beide Seiten gehaltstechnisch einigen können, ist unsicher. Die finanziellen Mittel der Rieder für einen möglichen Transfer hängen nicht zuletzt von der Aktie Marco Grüll ab.

