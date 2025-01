Warum ein Millionentransfer von Sturm Graz auch die SV Ried betreffen kann

Verliert Österreichs Fußball-Bundesliga einen seiner besten Torjäger? Zumindest Fans des FC Blau-Weiß Linz können jetzt aufatmen: Es handelt sich nicht um deren Lebensversicherung Ronivaldo, sondern um Sturm-Graz-Angreifer Mika Biereth, der genauso wie der Blau-Weiß-Stürmer nach der Herbstsaison bei elf Liga-Toren hält. Der 21-jährige Däne, der seit einem Jahr bei den Steirern auf Torejagd geht und im Sommer um 4,7 Millionen Euro vom FC Arsenal fix verpflichtet wurde, soll ein heißes Thema beim französischen Top-Klub AS Monaco sein. Dort ist mit dem Vorarlberger Adi Hütter ein Coach tätig, der die heimische Bundesliga bestens kennt.

Kolportiert wird eine Ablöseforderung von mehr als 15 Millionen Euro – die Verhandlungen laufen. Und mindestens so lange dies der Fall ist, wird sich auch die SV Ried auf der Suche nach einer zusätzlichen Angriffsalternative des zuletzt verletzt gewesenen Saliou Sane wohl gedulden müssen, denn: Wie die OÖN erfuhren, sollen die Innviertler ebenfalls an einem Kicker der Grazer interessiert sein. Peter Kiedl hat im Herbst mit sieben Toren für das Amateurteam der Steirer in der zweithöchsten Spielklasse aufgezeigt. "Ein interessanter junger Stürmer", hält sich Ried-Sportchef Wolfgang Fiala auf OÖN-Nachfrage vorerst aber noch bedeckt.

Im Wissen, dass er für einen möglichen Transfer des 20-Jährigen nach Ried wohl noch viel Geduld aufbringen wird müssen. Der Hintergrund: Bevor die Grazer ihren nächsten Millionentransfer nicht finalisiert sowie keinen Biereth-Ersatzmann gefunden haben, werden sie wohl kaum einen zusätzlichen Angreifer ziehen lassen. Zumal man seinem Eigengewächs laut OÖN-Infos selbst auch einiges zutraut und ihm ein Angebot seines im Sommer auslaufenden Vertrags vorgelegt hat.

Neben Kiedl befassen sich die Wikinger aber auch mit anderen Kandidaten. So soll es zuletzt auch Gespräche mit Altachs Oliver Strunz gegeben haben. Dass zum Trainingsauftakt am Montag ein neuer Stürmer bereits dabei ist, scheint eher unrealistisch zu sein. Fix sind indes zwei Abgänge: Matthias Gragger wechselt zu Liga-Rivale Amstetten, Verteidiger-Kollege Nico Wiesinger soll sich Regionalligist Askö Oedt anschließen.

BW Linz: Huskovic im Gespräch

Die Gerüchteküche brodelt auch bei Bundesligist FC Blau-Weiß Linz: Liga-Rivale Austria Wien reiste am Mittwoch ohne Muharem Huskovic zum Trainingslager Richtung Belek ab, weil sich dieser in Verhandlungen mit anderen Klubs befinden soll. Blau-Weiß befasst sich mit dem 21-Jährigen, laut OÖN-Infos ist es aber noch zu keinen konkreten Verhandlungen gekommen. Zunächst muss Huskovic seine Situation mit Noch-Klub Austria Wien klären: Die Veilchen würden mit ihrem Jungstürmer gerne verlängern und ihn anschließend verleihen.

Definitiv ein Gespräch hat es gestern zwischen BW-Coach Gerald Scheiblehner, Geschäftsführer Christoph Peschek und Sportchef Christoph Schösswendter gegeben. Dabei war vor allem eine mögliche Verlängerung des Vertrags von Coach Scheiblehner Thema. "Es war ein gutes Gespräch", sagte Sportchef Schösswendter nach dem fast sechsstündigen Verhandlungsmarathon.

