Vor Rieds Trainingsstart verließ der Langzeit-Kapitän das Wikinger-Schiff

Knalleffekt beim Vorbereitungsauftakt von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried: Statt in Trainingsmontur und mit Fußballschuhen kam Thomas Reifeltshammer gestern zum Anpfiff in der Kaserne in Ried in weißem Leibchen und schwarzer Hose – er beendete seine aktive Karriere.