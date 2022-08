Vor dem Spiel gegen Tirol: Große Personalprobleme bei der SV Ried

Gute Nachrichten erreichten die Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried gestern Vormittag. Die "Rot-Weiß-Rot-Karte", die zur Niederlassung und Beschäftigung von Nicht-EU-Bürgern notwendig ist, für Neuverpflichtung Kingsley Michael langte rechtzeitig vor dem morgigen Heimspiel (17 Uhr, Josko-Arena) der Rieder gegen WSG Tirol ein.

"Dank unserer Mitarbeiter, vor allem Alexander Mitterhofer, ist das sehr rasch gegangen", sagten SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger und Sportchef Thomas Reifeltshammer am Rande der gestrigen Trainingseinheit im alten Rieder Stadion.

Somit steht einem Pflichtspiel-Debüt des 22-Jährigen, der leihweise vom italienischen Verein Bologna nach Ried kam, nichts mehr im Wege. "Er wird gegen WSG Tirol sicher im Kader sein, ob er von Beginn an spielt, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining am Samstag", sagte Heinle gestern im OÖN-Gespräch.

Wer spielt in der Abwehr?

Verteidiger Julian Turi trainierte gestern erstmals voll mit der Mannschaft mit. Nach seiner schweren Schulterverletzung ist ein Einsatz derzeit aber noch kein Thema. Trainer Heinle plagen – wieder einmal – große Personalsorgen. Innenverteidiger Markus Lackner ist nach seiner Gelb-Roten Karte in Klagenfurt gesperrt.

In der Abwehr wird Christian Heinle daher improvisieren müssen. Es gibt mehrere Möglichkeiten: So könnten entweder David Ungar oder Kapitän Marcel Ziegl neben Tin Plavotic in die Innenverteidigung rücken, auch ein Einsatz von Jungprofi Nico Wiesinger ist eine Option.

Schmerzen in der Leiste: Ein Einsatz von Monschein ist unsicher. Bild: Scharinger

In der Offensive kehrt Leo Mikic nach seiner Sperre in den Kader zurück. Seifedin Chabbi erholt sich von einer Erkrankung und steht fix nicht im Kader. Denizcan Cosgun und Christoph Monschein sind muskulär angeschlagen und haben gestern erstmals ohne allzu viel Belastung mit der Mannschaft mittrainiert. Über den Einsatz der beiden wird heute entschieden.

Sabitzer als Wunschspieler

Auf dem Transfermarkt hält man bei der SV Ried weiterhin Ausschau. Bis Ende August soll noch ein Offensivspieler geholt werden. Ob ein Transfer von Wunschspieler Thomas Sabitzer vom Lokalrivalen LASK zustande kommt, scheint offen zu sein, die Gespräche zwischen den Vereinen über mögliche Ablösemodalitäten dürften im Gange sein.