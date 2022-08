Vor dem Millionenspiel muss Sturm Graz heute in Ried antreten

Zu einem günstigeren Zeitpunkt könnte für die SV Guntamatic Ried das heutige Heimspiel gegen Sturm Graz (17 Uhr) kaum kommen: Sturm-Trainer Christian Ilzer wird wohl schon an das Rückspiel am Dienstag in der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew am Dienstag denken. Zu Hause laufen die Steirer dem 0:1 aus dem Hinspiel nach.