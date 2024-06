Vertrag verlängert: Philipp Pomer bleibt bei der SV Ried

Pomer greift weiter in Ried an.

Im Titelrennen der 2. Liga will Philipp Pomer ein Tempomacher sein: Der 26-Jährige einigte sich mit der SV Guntamatic Ried auf einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison - mit der Option auf eine weitere Spielzeit. "Ich bin überzeugt, dass wir den Aufstieg schaffen können", sagte der Flügelspieler.

In der abgelaufenen Saison, in der Ried zehn Punkte hinter Meister GAK den zweiten Platz belegte, wurde Pomer gebremst: Nach einer Kreuzbandverletzung im Oktober kehrte er im Frühjahr eindrucksvoll zurück: Nach zwei Kurzeinsätzen stand er fünf Mal als Kapitän in der Startelf, erzielte dabei vier Tore und gab drei Vorlagen. Dann bedeutete ein Muskelfaserriss das vorzeitige Saisonende. Pomer: "Ich bin schmerzfrei und es sieht gut aus, dass ich normal in die Vorbereitung starten kann."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fiala: "Das letzte Puzzlestück"

Im Rieder Zweijahresplan steht für die kommende Saison der Aufstieg. "Wir wollten den Kern unserer Mannschaft beisammenhalten, um unseren Weg auch im zweiten Jahr möglichst unbeirrt weitergehen zu können“, erklärte Sportgeschäftsführer Wolfgang Fiala.. "Die Verlängerung von Philipp war hierbei das letzte Puzzlestück." Er deutete damit an, dass das Transferprogramm nach den Verpflichtungen von Martin Rasner (Admira), Saliou Sane (Würzburg), Felix Wimmer (Gurten) und David Berger (St. Martin/M.) zumindest auf der Seite der Zugänge abgeschlossen ist.

Mehr zum Thema SV Ried Youngster aus der OÖ-Liga wechselt zur SV Ried RIED. Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried verpflichtet mit David Berger ein vielversprechendes Talent. Youngster aus der OÖ-Liga wechselt zur SV Ried

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.