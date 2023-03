Verpatztes Debüt von Senft: Unmut der Ried-Fans steigt

Die Trendwende wollte die SV Guntamatic Ried nach der Entlassung von Christian Heinle mit Neo-Trainer Maximilian Senft gegen die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga einleiten – nach der 1:3-Heimniederlage standen die Innviertler aber wieder mit leeren Händen da.

Das Bemühen war den Rieder Kickern im ersten Spiel unter dem neuen Coach keineswegs abzusprechen. "Wir gehen rasch durch Stefan Nutz mit einem Standard in Führung. Vor dem Ausgleich von Haris Tabakovic ist uns leider ein Fehler beim Durchschieben passiert. Wir gehen in die Halbzeit, die Partie war offen", resümiert Senft seine erste Halbzeit, in der bereits einige positive Dinge der neuen Spielidee zu sehen waren: "Klarheit bei den Pressingauslösern, hohe Balleroberungen, wuchtige Konter und gefährliche Standardsituationen."

Kurz nach Wiederanpfiff wurde der Matchplan mit einer Dummheit aber völlig über den Haufen geworfen: David Ungar sah für sein hartes Einsteigen gegen Austria-Kicker Marvin Martins (47.) die Rote Karte. Es war der bereits zweite Ausschluss des 22-Jährigen – und der insgesamt sechste der Rieder in dieser Saison. Die Gäste aus Wien nützten darauf die Überzahl, übernahmen das Kommando. Ried konnte den Gegentoren von Julian Turi (56./Eigentor) und Andreas Gruber (82.) nichts mehr entgegensetzen. Wofür Senft kein Verständnis hatte: "Wir sind sauer, weil wir auch nach einer Roten Karte punkten wollen."

Video: Interview mit Rieds Neo-Trainer Maximilian Senft:

Die Personalsituation vor dem so wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag beim unmittelbaren Tabellenkonkurrenten Altach ist nicht rosig: Neben Ungar fehlt mit Michael Martin ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Die Langzeitverletzten Marcel Ziegl, Nikola Stosic und Denizcan Cosgun sind nicht einsatzbereit.

Trotzdem ist Senft optimistisch: "Aktuell überwiegt der Frust, aber ich bin mir sicher, dass wir im Training den nächsten Schritt machen und die richtigen Hebel betätigen."

Fans fordern Neuausrichtung

Es bleibt abzuwarten, wie lange sich der Neo-Trainer im beinharten Abstiegskampf beweisen darf. "Ich hoffe, dass wir erfolgreich sind und wir dann über eine längere Verpflichtung von Maximilian Senft in Ried reden können. Ich habe schon so viel erlebt in diesem Geschäft, fix ist gar nichts", gibt Ried-Präsident Roland Daxl keine Job-Garantie ab. Die Fans haben die Schuldigen für die sportliche Misere bei der SV Ried längst ausgemacht: "Seit Jahren ohne Plan agiert, dabei unsere SV Ried ruiniert. Neuausrichtung jetzt" wurde mittels Transparent der Rieder Führung mitgeteilt.

Bezeichnend auch nach dem Schlusspfiff: Als sich Rieds Team wie gewohnt von der stimmungsvollen Stehplatztribüne verabschieden wollte, hatte der harte Fankern das Stadion längst verlassen. Der Unmut im Innviertel steigt ...

