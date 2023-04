Unabhängig von der Liga: Hauptsponsor verlängert bei der SV Ried

Diese Entscheidung wurde bereits jetzt, sechs Runden vor dem Meisterschaftsende, fixiert. „Wir müssen als SVR-Familie eng zusammenrücken, damit wir unser großes Saisonziel, den Klassenerhalt, schaffen“, betont SVR-Vizepräsident Thomas Gahleitner. „Wenn unser Hauptsponsor dieses großartige Zeichen setzt, dann sieht man ganz klar, welch hohen Stellenwert unser Verein bei Guntamatic einnimmt. Für dieses Vertrauen und für die besonders faire, partnerschaftliche Zusammenarbeit möchte ich mich im Namen der SV Guntamatic Ried ganz herzlich bedanken. Wir werden alles daran setzen, dass Guntamatic auch in der nächsten Saison Hauptsponsor eines Erstligisten ist.“

„Wir möchten im harten Abstiegskampf ein klares Zeichen setzen und sprechen hiermit unseren Spielern, Trainern, Fans, Ehrenamtlichen und der Vereinsleitung unser Vertrauen und unsere volle Unterstützung aus. Die SV Guntamatic Ried verkörpert für uns nicht nur einen besonderen Fußballverein, sondern steht für die gesamte Region. Wir sind und bleiben mit schwarz-grünem Herzblut dabei“, erklärt Günther Huemer, Geschäftsführung der Guntamatic Heiztechnik GmbH.

Qualitätshersteller von Pellet-, Stückholz-, Hybrid- und Hackschnitzelheizungen

Guntamatic, gegründet 1963, gilt als der Qualitätshersteller von Pellet-, Stückholz-, Hybrid- und Hackschnitzelheizungen in Europa. Die Produkte von Guntamatic zeichnen sich durch äußerste Zuverlässigkeit und höchste Wirtschaftlichkeit aus.

Mit 18 Innovationspreisen in den vergangenen Jahren zählen die Oberösterreicher auch als Innovationsschmiede der besonders starken österreichischen Biomassebranche. Mit der neuesten Entwicklung Biochar (Innovationspreis 2023) schafft es das Unternehmen, weltweit erstmals eine leistbare und wirtschaftliche „CO2 Minus Heizung“ auf den Markt zu bringen. Guntamatic, mit Hauptsitz in Peuerbach, ist mit mehr als 120 Vertriebs- und Servicestützpunkten in 26 Ländern europaweit präsent.

