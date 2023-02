Ultimatum für Ried-Trainer Heinle geht in die Verlängerung

Alle Jahre wieder: Bei der SV Guntamatic Ried wird über den Trainer diskutiert. "Wir wissen, was wir bekommen", sagte Sportchef Thomas Reifeltshammer im April, als Christian Heinle zum Chefcoach befördert wurde. "Es ist eine langfristige Lösung." Der Klub hielt das Versprechen während der Krise im September, Heinle stabilisierte seine Position mit Siegen gegen Wolfsberg und Rapid, dem Cup-Viertelfinaleinzug durch das 3:2 in Horn und dem 0:0 in Lustenau.