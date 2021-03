Miron Muslic bleibt – wie von den OÖN bereits berichtet – Trainer bei Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried – zumindest vorerst. Auch wenn niemand von einem Ultimatum sprechen will: Die nächsten beiden Partien – das Derby am Sonntag gegen den LASK sowie das Auswärtsspiel zum Abschluss des Grunddurchgangs in Altach – werden über die Zukunft des 38-Jährigen als Chefcoach der Innviertler entscheiden.