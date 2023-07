U21-Nationalmannschaft spielt erstes EM-Qualifikationsheimspiel in Ried

Richtig gut läuft es derzeit für das österreichische U21-Nationalteam. Die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch verlor keines der acht vergangenen Vorbereitungsspiele. Mit dementsprechend viel Selbstvertrauen gehen die Österreicher in die Qualifikationsspiele für die U-21-Europameisterschaft 2015. Das erste Spiel auf dem Weg zur EM, die in der Slowakei stattfinden wird, bestreiten die Österreicher am 7. September auswärts gegen Zypern. Der Heimauftakt geht am Dienstag, 12. September, in der "Innviertel-Arena" in Ried über die Bühne.

"Wir freuen uns, dass wir wieder Gastgeber für dieses wichtige Qualifikationsspiel der U21-Nationalmannschaft sein dürfen. Wir werden alles unternehmen, um dem Team von Werner Gregoritsch optimale Rahmenbedingungen in Ried bieten zu können", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger und fügt hinzu: "Ich rufe alle Fußballfans dazu auf, wieder zahlreich ins Stadion zu kommen und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen."

Gregoritsch bezeichnet die Bedingungen und das Stadion in Ried als "perfekt für das U21-Nationalteam". Man habe zuletzt gegen Island gesehen, welche Energie die Mannschaft durch die Stimmung in Ried bekommen habe. "Die Partie gegen Bosnien-Herzegowina ist für den weiteren Verlauf der Qualifikation sehr wichtig", sagt Gregoritsch.

"Die Rahmenbedingungen in Ried sind erstklassig und die Fans haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie unser Team lautstark unterstützen. Von der SV Ried wird alles dafür getan, damit sich das U 21-Team in Ried willkommen fühlt. Auch die Gegebenheiten vor Ort sprechen für Ried als wichtigen Standort für die U21-Mannschaft", sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Laut OÖN-Informationen ist es durchaus möglich, dass weitere Heimspiele der EM-Qualifikation in Ried ausgetragen werden könnten. Bisher wurde aber nur das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina fixiert.

Die Gegner in der Gruppe H sind: Frankreich, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Zypern

Zum Modus der Qualifikation: Die neun Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich neben Gastgeber Slowakei direkt für die Endrunde im Sommer 2025. Die anderen sechs Gruppenzweiten ermitteln in den Play-offs im November 2024 die letzten drei Endrunden-Teilnehmer.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

