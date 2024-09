Transfer von Südafrikaner Antonio Van Wyk zur SV Ried ist so gut wie fix

Die SV Guntamatic Ried hat sich in der Offensive noch einmal verstärkt. In Österreich schließt das Transferfenster am heutigen Donnerstag um 17 Uhr. Mit Antonio Van Wyk hat ein 22-jähriger Offensivspieler vom Stellenbosch FC (Südafrika) in Ried unterschrieben, die OÖN haben berichtet. Das bestätigte Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Ried, Donnerstagmittag auf Anfrage der OÖNachrichten. Der Spieler erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Der ÖFB muss den Transfer noch bestätigen. Zu hundert Prozent fix ist der Transfer dann, wenn Van Wyk nach seiner Ankunft in Ried den Medizincheck besteht und die Rot-Weiß-Rot-Card", sagt Fiala. Van Wyk hatte schon einen Termin bei der österreichischen Botschaft in Pretoria, Südafrikas Hauptstadt. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell die Behörden sind. In Ried hofft man, dass Van Wyk bald nach Österreich kommt und ins Training einsteigt. Van Wyk kommt als Ersatz für Belmin Beganovic, der zu kolportierten 500.000 Euro zu Sturm Graz wechselte.

Schlechte Nachrichten gibt es für Dominik Stöger, dem 17-jährigen Torhüter der Jungen Wikinger. Stöger hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fällt einige Monate aus. Aus diesem Grund werde man, so Fiala, bis Weihnachten noch einen Torhüter auf Kooperationsbasis von einem anderen Verein holen. Abgänge wird es heute nicht mehr geben.

Autor Thomas Streif