Trainingsauftakt bei der SV Ried ohne Reifeltshammer und Ziegl

Bei hochsommerlichen Temperaturen startete die SV Ried nach nur wenigen Tagen Pause mit der Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2020/2021. Mit dabei waren die beiden Neuzugänge Marcel Canadi und Murat Satin. Mit Michael Lercher, Manuel Haas, Kristijan Dobras und Stürmer Desire Segbe Azankpo sind derzeit vier Testspieler bei der SV Ried auf Probe.

Möschl noch nicht dabei

Der ehemalige Rieder Patrick Möschl, der zuletzt für Magdeburg in der dritten deutschen Liga spielte, könnte in den kommenden Tagen dazustoßen. „Patrick Möschl hat mich ersucht, ob er sich in Ried fit halten kann. Diese Chance wollen wir ihm geben“, sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner, der noch auf der Suche nach einem zweiten Co-Trainer ist. Mit Mario Messner, zuletzt bei Grödig, ist ein Assistenztrainer bereits fix. Gerhard Schweitzer unterstützt Baumgartner diese Woche beim Training, allerdings nur aushilfsweise. Nach wie vor kein konkretes Thema sei eine Verpflichtung von Anel Hadzic, so Baumgartner. Innenverteidiger Bojan Lugonja soll verliehen werden, der Floridsdorfer AC soll Interesse bekundet haben. Hans-Peter Berger war beim Trainingsauftakt nicht in Ried, es sei aber nicht ausgeschlossen, so Baumgartner, dass er Teil des Trainerteams werden könnte. Der aktuelle Tormanntrainer Hubert Auer hat noch Vertrag und wird laut dem Ried-Trainer bleiben.

Aushilfe als Co-Trainer: Gerhard Schweitzer Bild: Streif

Kommt Thomas Hinum?

Derzeit deutet vieles daraufhin, dass der ehemalige Ried-Spieler Thomas Hinum, zuletzt bei Amstetten, zweiter Co-Trainer werden könnte. „Wir haben bereits gesprochen, heute Abend folgt das nächste Gespräch“, sagte Baumgartner auf OÖN-Anfrage.

Reifeltshammer und Ziegl noch ohne Vertrag

Obwohl sie in der Presseeinladung für den Trainingsauftakt noch als Gesprächspartner angeführt waren, fehlten Kapitän Thomas Reifeltshammer und Marcel Ziegl beim Trainingsauftakt. Die beiden dürften einem Verlängerungsangebot noch nicht zugestimmt haben. „Ich denke, wir wollen beide Spieler halten. Wenn wir uns auf einen Vertrag einigen können, dann gehe ich davon aus, dass sie bleiben werden“, sagte Baumgartner und fügte hinzu: „Ich gehe davon aus, dass wir bis Anfang kommender Woche einen Großteil unseres Kaders beisammen haben.“ Beim Auftakt dabei waren Canillas und Flavio Dos Santos, die zuletzt verliehen waren. Allerdings dürften die beiden keine Zukunft in Ried haben, Abnehmer für die beiden Offensivspieler werden gesucht.

Kreidl vor einem Wechsel, Sahin-Radlinger nach wie vor ein Thema

Konkrete Angebote für Spieler habe er derzeit nicht auf dem Tisch. Torhüter Johannes Kreidl, der noch einen Vertrag bis 2021 hat, dürfte um eine Freigabe für einen Transfer – möglicherweise ins Ausland – gebeten haben. Torhüter Filip Dmitrovic war beim Trainingsauftakt dabei, er soll gehalten werden, Voraussetzung dafür ist aber, dass Dmitrovic in absehbarer Zeit eine österreichische Staatsbürgerschaft erhält. Samuel Sahin-Radlinger, der zuletzt häufig mit der SV Ried in Verbindung gebracht wurde, sei nach wie vor ein möglicher Kandidat. Baumgartner schätzte die Chancen auf 50/50 ein.

Video: Trainer Gerald Baumgartner

