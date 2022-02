Am morgigen Sonntag ertönt mit der 21. Runde in der Fußball-Bundesliga der Anpfiff eines zweiteiligen Showdowns, ehe eine Woche darauf in der Schlussrunde des Grunddurchgangs der letzte Akt über die Bühne geht: Mittendrin im Konzert der Großen ist auch die SV Guntamatic Ried, die im Kampf um die Meistergruppe beim direkten Rivalen Klagenfurt gastiert.