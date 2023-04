Tickets ab 5 Euro: Die SV Ried hofft im Saisonfinale auch auf den Rückhalt der Fans

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga kann die SV Ried die Unterstützung eines jeden Fans gebrauchen. Um die Josko Arena für die Entscheidungsspiele in der Qualifikationsgruppe so gut wie möglich zu füllen, bietet der Klub jetzt eine ganz besondere Ticketaktion an: Eine Eintrittskarte für den Stehplatz West kostet bei den Spielen gegen Lustenau (29. April), Altach (19. Mai) und WAC (2. Juni) statt 16 jeweils nur 5 Euro.

Die Tickets um 5 Euro sind online, in der SVR-Geschäftsstelle und bei jedem Spiel an den Abendkassen erhältlich. „Das Heimspiel gegen WSG Tirol hat gezeigt, wie wichtig unsere Fans sind, die unsere Mannschaft auch in schwierigen Zeiten bis zur letzten Minute so großartig unterstützen. Unsere Fans können jetzt den entscheidenden Unterschied ausmachen. Dies wollen wir mit dieser Aktion noch zusätzlich forcieren. Kommt ins Stadion und seid unser 12. Mann!“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Freikarten für Oberösterreichs Feuerwehren

Für das Match gegen Altach am 19. Mai stellt die SV Guntamatic Ried zudem den Freiwilligen Feuerwehren aus Oberösterreich Freikarten zur Verfügung. Über 1.000 Feuerwehr-Frauen und -Männer von mehr als 70 Feuerwehren haben sich bereits angemeldet. Per Mail an office@svried.at können Feuerwehren jetzt weiterhin bis zu 20 Stehplatz-Freikarten für dieses Spiel beantragen.

„Wir führen diese Aktion jetzt bereits zum zweiten Mal durch. In der vergangenen Saison war es ein wirklich großartiger Erfolg. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr den Feuerwehren wieder diese Möglichkeit bieten. Wir möchten damit den vielen Ehrenamtlichen im Land für ihren Einsatz danken und hoffen auf zahlreiche Feuerwehr-Frauen und -Männer, die uns gegen Altach kräftig anfeuern“, erklärt Rainer Wöllinger.

