Tag 2: Die SV Ried gewährt einen Einblick in ihr Fünfsterne-Hotel

Der zweite Tag des Rieder Trainingslagers im türkischen Belek ist angebrochen - und die Innviertler gewähren exklusive Einblicke aus ihrem Fünfsterne-Hotel "Titanic Deluxe". Trotz des dichten Programms werden Rieds Kicker auch in der fußballfreien Zeit auf ihre Kosten kommen: Das Luxus-Resort spielt alle Stückerl. An einem Fluss und inmitten von Pinienwäldern zählen neun Außenpools, zwei Innenpools, ein Wasserpark, Wellnessbereich, ein Fitnesscenter sowie eine eigene Einkaufsstraße zu den Vorzügen des luxuriösen Resorts.

Das "Titanic Deluxe"-Hotel Bild: SV Ried/Reinhard Schröckelsberger

Außerdem gibt es einen Strand in ruhiger Lage. Für Oberösterreichs Kicker aber natürlich besonders wichtig: In der Hotelanlage befinden sich drei Fußballfelder. Erst vor wenigen Tagen residierte noch der deutsche Bundesligist Schalke im Hotel.

Der Trainingsplatz der Innviertler in Belek Bild: SV Ried/Reinhard Schröckelsberger

Während europäische Top-Klubs auch bei der Verpflegung nichts dem Zufall überlassen, sind die Rieder da noch pflegeleicht. "Da sind wir noch relativ bescheiden, vertrauen auf die Verköstigung im Hotel", sagte Sportchef Thomas Reifeltshammer. Man muss sich um die Innviertler keine Sorgen machen: Fleisch, Fisch, Nudelgerichte oder Pizza sind nur eine kleine Auswahl des täglichen Angebots. Trotzdem gibt es auch Regeln: "Fritiertes, Paniertes oder Pizza sind für die Spieler tabu", verrät Reifeltshammer. Nachsatz: "Ich weiß ja, warum ich aufgehört habe."

Ein Blick auf den Essbereich der Ried-Kicker Bild: SV Ried/Reinhard Schröckelsberger

Zwischen und nach den Trainings - auch heute wurde am Vormittag sowie am Nachmittag trainiert - gibt es die Möglichkeit, die Muskeln wieder auflockern zu lassen. Die Physios Peter Gebhartl und Jonas Wahlmüller oder Masseur Reinhard Kopleder kümmern sich jederzeit um die Wehwechen der Wikinger Kicker - und gewähren auch einen Blick in die Zimmer der Ried-Profis.

Die Ried-Physios bei der Arbeit Bild: SV Ried/Reinhard Schröckelsberger

