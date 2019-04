Gerald Baumgartner, Cheftrainer der SV Guntamatic Ried Bild: GEPA pictures Sport Fußball Tabellenführer SV Ried nun gegen Young Violets RIED. Innviertler am Freitag ab 20.30 Uhr auswärts gegen die zweite Mannschaft von Austria Wien. 17. April 2019 - 00:04 Uhr

Nach dem Heimsieg der SV Guntamatic Ried über den FAC und der damit verbundenen Übernahme der Tabellenspitze haben es die Innviertler nun selbst in der Hand, den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse zu schaffen.

Am Freitag, 19. April, geht es auswärts gegen die Young Violets. "Wir werden alles dafür geben, zu siegen", sagt SVR-Spieler Manuel Kerhe. "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Sie haben richtig gute, junge Kicker. Wenn wir konzentriert ans Werk gehen, können wir aber drei Punkte einfahren."

Man habe gegen den FAC gemerkt, dass die Mannschaft reifer geworden sei, so Kerhe. "Wir haben uns gegen einen sehr tief stehenden Gegner nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir wissen, dass wir Tore schießen können."

Der Sieg gegen den FAC sei sehr wichtig gewesen, so Cheftrainer Gerald Baumgartner. "Mit diesen drei Punkten sind wir jetzt zum ersten Mal, seit ich da bin, Tabellenführer. Jetzt haben wir es selbst in der Hand. Wir müssen gescheit genug sein, um weiterhin den Fokus auf das jeweilige Spiel zu richten. Das schwierige Auswärtsspiel gegen die Young Violets müssen wir genauso fokussiert angehen wie das Spiel gegen den FAC. Die Violetten haben immer die Möglichkeit, aus dem Profi-Kader Spieler abzustellen. Das werden sie gegen uns auch machen", so Baumgartner. Es handle sich um eine spielstarke Mannschaft, die immer für eine Überraschung gut sei.

"Wir sind deshalb gewarnt und müssen auch wieder mit 100 Prozent zur Sache gehen." Im Herbstdurchgang musste sich die SV Guntamatic Ried am 21. September den Young Violets zuhause mit 1:2 geschlagen geben.

