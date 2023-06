Es ist das letzte Spiel der SV Guntamatic Ried vor dem Abstieg in die zweite Fußball-Liga. Gegen den WAC will man sich heute (19.30) ehrenvoll aus der Bundesliga verabschieden. Ob sich – mit Ausnahme des Abgangs von Sportdirektor Thomas Reifeltshammer – in der Führung und vor allem im Führungsstil etwas ändert, ist aktuell zu bezweifeln.