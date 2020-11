SV Ried will endlich auswärts punkten

Am späten Nachmittag machen sich die Spieler und das Betreuerteam der SV Guntamatic Ried heute auf dem Weg ins Lavanttal nach Kärnten. Morgen um 14.30 Uhr gastieren die Innviertler in der 9. Runde der Fußball-Bundesliga beim Wolfsberger AC.

Nach zuletzt zwei Siegen, darunter das spektakuläre 4:3 gegen Rapid am vergangenen Sonntag, gehen die Rieder mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Das werden sie auch brauchen, schließlich wartet die SVR auswärts noch immer auf den ersten Punktegewinn. "Der Sieg mit dem entscheidenden Treffer kurz vor Schluss gegen Rapid hat uns zusätzlichen Aufschwung gegeben. Dementsprechend wollen wir in Wolfsberg auftreten. Wenn alle an ihre Leistungsgrenzen gehen, dann können wir in Wolfsberg bestehen", sagt Baumgartner, der nach seiner Lungenentzündung wieder dabei sein wird. Allerdings muss sich der Rieder Cheftrainer, der sieben Kilogramm abgenommen hat und seit Mitte dieser Woche wieder bei der Mannschaft ist, noch schonen. "Meine Verfassung wird jetzt von Tag zu Tag besser", sagt Baumgartner. (tst)

