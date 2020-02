SV Ried vertraut auf die eigene Stärke

Am kommenden Freitag startet die SV Guntamatic Ried mit dem Top-Spiel beim Zweiten Austria Klagenfurt die "Mission Aufstieg" in der 2. Fußball-Liga. Während der Titelrivale aus Kärnten bereits eine Woche vor dem Frühjahrsstart nervös wirkt, lassen sich die Innviertler nicht aus der Ruhe bringen: "Wir konzentrieren uns nur auf uns, halten den Druck aus", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner."

Heute (14 Uhr, altes Rieder Stadion) proben die Wikinger gegen den tschechischen Zweitliga-Dritten Dukla Prag den Ernstfall. Bis auf die angeschlagenen Constantin Reiner und Mario Vojkovic stehen Baumgartner alle Spieler zur Verfügung: "Ich habe ein echtes Luxusproblem."

Ebenfalls ihre Generalprobe absolvieren heute der FC Juniors OÖ beim FAC in Wien und Blau-Weiß Linz gegen Drittliga-Klub Stadl-Paura. Bei den Linzern gab es schon vor dem heutigen Abschlusstest positive Nachrichten: In der gestrigen Mitgliederversammlung wurde bekannt gegeben, dass die Saison ausfinanziert ist. Es wird auch in der kommenden Spielzeit – mit einem gekürzten Budget – in der 2. Liga weitergehen. Zudem stimmten die Mitglieder über die Bildung eines Kuratoriums ab.

Glück im Unglück hatte Vorwärts Steyr: Bei der Heimreise vom Testspiel in Vöcklamarkt (0:0) am Mittwoch musste der rot-weiße Vereinsbus wegen eines technischen Defekts am Pannenstreifen abgestellt werden. Nachdem die Steyr-Kicker ausgestiegen waren, krachten zwei Autos in den Kleinbus. Verletzt wurde niemand.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at