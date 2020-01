SV Ried: Verpflichtung von Amadou Dante so gut wie fix

"Ich gehe davon aus, dass Amadou Dante zu uns stoßen wird. Die Verhandlungen sind derzeit in der finalen Phase", sagte Gerald Baumgartner, der sportliche Chef der SV Guntamatic Ried, am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten. Der 19-jährige Linksverteidiger trainiert bereits seit einigen Tagen beim Tabellenführer der Zweiten Liga mit, beim Testspiel am Dienstag gegen St. Pölten bot das Talent aus Mali eine sehr solide Leistung. Vieles deutet vorerst auf einen Leihvertrag bis Sommer hin. Eine Option für eine Verlängerung über den Sommer hinaus könnte aber Gegenstand der finalen Verhandlungen sein.

Der Spieler war zuletzt von Sturm Graz an den TSV Hartberg verliehen, wo er allerdings im Herbst zu keinem Einsatz in der Bundesliga kam. Fix ist laut OÖN-Informationen auch, dass ein Offensivspieler aufgrund der Verpflichtung von Bernd Gschweidl den Verein verlassen wird. Damit dürfte die Kaderplanung bei der SV Ried, zumindest in Sachen Zugängen, so gut wie abgeschlossen sein. Es sei denn, ein Schlüsselspieler verletzt sich oder wird verkauft.

