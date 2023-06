SV Ried verpflichtete den Nachfolger von Sahin-Radlinger

Die SV Guntamatic Ried verstärkte sich auf der Torhüterposition: Wie berichtet wechselt Andreas Leitner vom rumänischen Klub Petrolul Ploiesti zu den Innviertlern. Der 29-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

"Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und habe von Anfang an gedacht, dass das passen kann", erklärte der Steirerseine Rückkehr nach Österreich. "Es hat im Verein natürlich einen Umbruch gegeben. Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung und mit meinen Qualitäten auf und abseits des Platzes weiterhelfen. Man weiß, wie wichtig Führungsspieler sein können, die sich mit der Sache voll identifizieren. Ich bin mir bewusst, dass ich in Ried eine wichtige Rolle einnehmen kann.“

Vor einem Jahr war hatte der die Admira nach dem Bundesliga-Abstieg verlassen. "Der Gang in die zweite Liga ist nicht mein Weg", hatte er damals gesagt. Bei Ploiesti kam er in der vergangenen Saison elf Mal zum Einsatz, seit Februar spielte er allerdings nur in einer Partie.

Doppelt gut besetzt

Auf der Torhüterposition sind die Rieder durch den Zugang nun doppelt gut besetzt. Jonas Wendlinger stellte in der vergangenen Saison einer Bundesligatauglichkeit unter Beweis, als er den verletzten Samuel Sahin-Radlinger vertrat. „Andreas Leitner ist ein hervorragender Torhüter, der jahrelang zu den besten Torhütern der Bundesliga gezählt hat. Dass er sich nach seinem Auslandsengagement in Rumänien für die SV Guntamatic Ried entschieden hat, zeigt die nach wie vor vorhandene Anziehungskraft unseres Klubs", sagte Sportvorstand Wolfgang Fiala. "Er wird nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Persönlichkeit eine tragende Rolle bei uns spielen.“

