SV Ried verpflichtet Torhüter Samuel Sahin-Radlinger

Der 27-Jährige stand zuletzt beim FC Barnsley in der zweithöchsten englischen Liga unter Vertrag, wo er vergangene Saison 18 Spiele absolvierte. Sahin-Radlinger, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit der SV Ried in Verbindung gebracht wurde, war zuvor unter anderem bei Hannover 96, Brann Bergen, Nürnberg und Rapid unter Vertrag.

Stammtorhüter war der 27-Jährige aber in den vergangenen Jahren lediglich bei Brann Bergen, in seiner Heimat will der 1,98 Meter große Innviertler jetzt in der österreichischen Fußball-Bundesliga voll durchstarten. Wie berichtet, wird Torhüter Johannes Kreidl, der noch Vertrag bis 2021 hat, die SV Ried wohl verlassen. Ob Filip Dmitrovic, der im Saisonfinish bei der SV Ried im Tor stand, bleiben wird, dürfte sich in den nächsten Tagen entscheiden. Seine Ausgangsposition, als Nummer eins in die Saison zu starten, hat sich durch die Verpflichtung von Sahin-Radlinger auf alle Fälle stark verändert.

"Verlorener Sohn"

„Mit dem Wechsel zur SV Ried hat sich Samuel Radlinger für das Herz und gegen das Geld entschieden. Roland Daxl hat sich in den vergangenen Monaten extrem um die Rückkehr von ihm bemüht. Mit Samuel Radlinger kehrt ein verlorener Sohn wieder zur SV Ried zurück. Er hat als Tormann die Qualität, dass er auch ein Spiel zu unseren Gunsten entscheiden kann. Unser Ziel ist es auch, dass er über die SV Ried den Weg in die Nationalmannschaft findet“, erklärt SVR-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt.

„Radlinger war ein absoluter Wunschspieler von uns. Er ist mit der SV Ried sehr verbunden. Samuel Radlinger wird uns in der Bundesliga extrem weiterhelfen können. Wir wollen ihn jetzt in einem ersten Schritt bestmöglich integrieren. Und wir hoffen, dass alle bei uns eine Riesenfreude mit seinem Engagement haben“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

"SV Ried mein Herzensverein"

Diese Rückkehr nach Ried habe für ihn nicht nur einen Grund, sondern sehr viele. "Ich bin in Ried geboren und aufgewachsen. Die SV Ried ist mein Heimatverein und mein Herzensverein. Bei dieser Entscheidung bin ich meinem Herzen gefolgt. Gerade auch in der Corona-Zeit ist mir klar geworden, wie schön wir es in Ried haben“, freut sich Samuel Sahin-Radlinger über seine Rückkehr. „Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren. Das wird mir nicht schwer fallen, da ich noch einige Spieler kenne und auch noch Freunde von mir hier spielen. Wir müssen jetzt als Mannschaft so schnell wie möglich eine Einheit werden, um unser Ziel, den Klassenerhalt in der Bundesliga, zu schaffen. Ich bin jetzt 27 und habe schon einiges erlebt. Mein Ziel ist die Nationalmannschaft. Dieses Ziel will ich unbedingt erreichen. Ich werde dafür alles geben.“

Testspieler Sadam Sulley kommt am Freitag

Dass Innenverteidiger Constantin Reiner und Mittelfeldspieler Julian Wießmeier ihren Vertrag bei der SV Ried verlängern, sei laut Baumgartner nur noch ein Formalakt. Kapitän Thomas Reifeltshammer bleibt. Am Freitag erwartet Baumgartner mit dem Stürmer Sadam Sulley, zuletzt beim slowakischen Erstligisten FK Senica unter Vertrag, einen neuen Testspieler.

Ein Abnehmer wird für Canillas und Flavio Dos Santos gesucht.

Laut OÖN-Informationen dürfte die Suche nach einem oder zwei zentralen Mittelfeldspielern weit fortgeschritten sein. Auch Marcel Ziegl soll, wie berichtet, gehalten werden, die Verhandlungen dauern aber nach wie vor an.

Zudem sollen noch ein Linksverteidiger, ein Innenverteidiger und ein robuster Stürmer verpflichtet werden. Zudem dürfte eine Verpflichtung des ehemaligen SV-Ried-Torhüters Hans-Peter Berger zur Verstärkung des Trainerteams der Profis oder Akademie durchaus wahrscheinlich sein.

