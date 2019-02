Marcel Ziegl und Trainer Gerald Baumgartner beim Trainingslager in der Türkei Bild: GEPA pictures Sport Fußball SV-Ried-Trainer Baumgartner hat vor dem Saisonstart die Qual der Wahl RIED. Luxusproblem für SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner eine Woche vor dem Saisonstart. Neu im Innviertel ist der 18-jährige Nemanja Zikic. Von Thomas Streif, 14. Februar 2019 - 19:29 Uhr

Wir haben die Qual der Wahl. Fast jeder könnte in der Startformation stehen", sagt SV-Guntamatic-Ried-Trainer Gerald Baumgartner vor dem Auftakt zur Rückrunde in der zweiten Liga. Damit spielt der 54-Jährige auf den verstärkten Konkurrenzkampf im großen Kader des Tabellendritten an. Beim Heimspiel gegen Vorwärts Steyr am Sonntag, 24. Februar, 10.30 Uhr, ist ein Sieg Pflicht. Schon fünf Tage später kommt es am Freitag, 1. März, in Wattens zum Spitzenspiel gegen den Aufstiegsfavoriten, der mit sechs Punkten Vorsprung auf die Rieder an der Tabellenspitze steht. Am Donnerstag absolvierte die SV Ried am Vormittag eine lockere Trainingseinheit. Noch nicht fit ist Edrisa Lubega, er absolvierte ein Einzeltraining.

Nemanja Zikic neu in Ried

"Die Intensität in den vergangenen Tagen war sehr hoch", sagt Baumgartner. Mit dem zuletzt vereinslosen Talent Nemanja Zikic (18) war auch ein neues Gesicht beim gestrigen Training mit dabei. Der Mittelfeldspieler kickte zuletzt für den Nachwuchs von Red Bull Salzburg. Für Baumgartner ist Zikic "ein Perspektivspieler".

Letztes Testspiel morgen in Ried

Unter Baumgartner, der als Trainer und Sportdirektor in Ried das Sagen hat, wurden die Karten bei der Vergabe von Stammplätzen völlig neu gemischt. Möglicherweise wird man beim letzten Testspiel am Samstag, 16. Februar, gegen den bayerischen Regionalligisten Schalding-Heining (14 Uhr auf Naturrasen im alten Rieder Stadion) schon erste Schlüsse für die Startaufstellung ziehen können.

Im Tor hat es in den vergangenen Wochen einen harten Zweikampf zwischen Johannes Kreidl, der im Herbst gesetzt war, und Filip Dmitrovic gegeben. Noch lässt sich Baumgartner bei der Frage, wer gegen Steyr im Tor steht, nicht in die Karten blicken. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass Kreidl, der eine gute Herbstsaison absolvierte, weiterhin die Nummer eins bleibt – zumindest vorerst.

RIED,AUSTRIA,05.OCT.18 - SOCCER - Zweite Liga, SV Ried vs FC Wacker Innsbruck II. Image shows Johannes Kreidl (Ried). Photo: GEPA pictures/ Florian Ertl

Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl

SVR-Torhüter Johannes Kreidl (Foto: GEPA)

Ein großer Gewinner der Vorbereitung ist Balakiyem Takougnadi. Der Allrounder, der im Herbst lediglich 81 Minuten auf dem Platz stand, wird unter dem neuen sportlichen Chef zu mehr Einsatzzeit kommen. Manuel Kerhe dürfte auf der rechten Seite vorerst nicht mehr gesetzt sein. Kapitän Thomas Reifeltshammer wird wohl in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen.

Ein harter Konkurrenzkampf herrscht im defensiven Mittelfeld. Vor allem Lukas Grgic, Marcel Ziegl und Pius Grabher dürften um zwei Plätze rittern. Ein Einsatz von Ziegl gegen Steyr ist wahrscheinlich.

BELEK,TURKEY,08.FEB.19 - SOCCER - Zweite Liga, Ukrainian Amateur League, SV Ried vs FC Dnipro, training camp, test match. Image shows Gedeon Balakiyen Takougnadi (Ried). Photo: GEPA pictures/ Christian Ort

Bild: GEPA pictures/ Christian Ort

Hat gute Chancen auf einen Stammplatz: Balakiyem Takougnadi (Foto: GEPA)

Offensiv hat Baumgartner nach den Transfers von Marco Grüll und Patrik Eler die Qual der Wahl. Grüll überzeugte in der Vorbereitung, Darijo Pecirep erzielte in den Testspielen mehrere Treffer.

Aber auch Thomas Mayer, Julian Wießmeier oder Stefano Surdanovic dürften sind spielerisch starke Optionen für die Offensive. Schwer wird es wohl für den ugandischen Nationalspieler Edrisa Lubega. Er ist nicht erste Wahl. Alles in allem hat der Ried-Trainer vor dem Steyr-Spiel die Qual der Wahl.

"Kribbeln kommt"

Baumgartner brennt auf den Saisonstart in der kommenden Woche. "Die Spannung und das Kribbeln kommt. Es ist gut, dass die Meisterschaft losgeht. Wir sind gegen Steyr in der Verantwortung und wollen mit der Unterstützung der Fans als Sieger vom Platz gehen", sagt Baumgartner.

BELEK,TURKEY,05.FEB.19 - SOCCER - 2.Liga, SV Ried vs Young Violets Austria Wien, training camp, test match. Image shows the rejoicing of Marco Gruell (Ried) and Thomas Mayer (Ried). Photo: GEPA pictures/ Christian Ort

Bild: GEPA pictures/ Christian Ort

Marco Grüll, der in der Vorbereitung bisher einen sehr starken Eindruck hinterließ, und Thomas Mayer (Foto: GEPA)

