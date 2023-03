SV Ried testet gegen Vorwärts Steyr

Anstoß im Klaus-Roitinger-Stadion ist um 15 Uhr. In dieser Partie wird Ried-Trainer Maximilian Senft wohl einen Großteil des Kaders einsetzen.

Am Dienstagnachmittag wurden die zehn Partien in der Qualifikationsgruppe ausgelost. Ried beginnt am 1. April (17 Uhr) auswärts gegen den Wolfsberger AC. Es folgen zwei Heimspiele. Am 8. April geht es daheim gegen Hartberg (17 Uhr), am 14. April (19.30 Uhr) empfangen die Rieder die WSG Tirol. Dazwischen gastieren die Innviertler im Cup-Halbfinale am Mittwoch, 5. April, auswärts bei Rapid Wien. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

