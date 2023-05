SV-Ried-Sportdirektor Reifeltshammer: "Derbe Schimpfwörter sind am Platz nicht gefallen"

Extrem aufgeladen und hitzig war die Stimmung nach dem 1:1 der SV Guntamatic Ried am Freitagabend gegen die WSG Tirol. Grund war ein aberkanntes Tor von Ried-Verteidiger Tin Plavotic in der letzten Minute der Nachspielzeit. Schiedsrichter Markus Hameter entschied nach einem langen Video-Studium auf Abseits von Markus Lackner, eine Millimeterentscheidung, wie auch ein Tiroler Spieler nach dem Spiel im Sky-Interview analysierte. Es war nicht die einzige fragwürdige Entscheidung in dieser Partie. Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger traf Tirol-Stürmer Thomas Sabitzer in der 66. Minute im Strafraum. Hier griff der VAR überraschenderweise nicht ein. „Das muss man sehen“, sagte Tirol-Trainer Thomas Silberberger nach dem Match. Zudem gab es unter anderem Diskussionen um eine nicht gegebene gelb-rote-Karte für einen Tiroler.

Mehr zum Thema SV Ried Bei der SV Ried liegen die Nerven blank: Das 1:1 fühlt sich wie eine Niederlage an Fußball: Heftige Kritik am Schiedsrichterteam nach irregulärem Gegentor und aberkanntem 2:1 Bei der SV Ried liegen die Nerven blank: Das 1:1 fühlt sich wie eine Niederlage an

Nach der Partie ging es aber vor allem um das aberkannte Last-Minute-Tor der Innviertler, die jetzt punktegleich mit Altach (die Vorarlberger spielen am Samstagabend gegen Hartberg, Anm. d. Red.) auf dem letzten Platz liegen. Ried-Präsident Roland Daxl und die sportlichen Leiter Thomas Reifeltshammer und Wolfgang Fiala redeten nach dem Schlusspfiff auf dem Spielfeld zum Teil wild gestikulierend auf Schiedsrichter Markus Hameter ein. Sogar Stadionchef Leo Kiesenhofer war – nicht zum ersten Mal – mitten drin statt nur dabei.

Über die Außenmikrofone im Innsbrucker Stadion waren im Fernsehen wüste und letztklassige Beschimpfungen in Richtung des Schiedsrichters zu hören. Dass diese von Ried-Sympathisanten kamen, steht außer Zweifel. „Diese Worte, die wir absolut nicht gutheißen, auch nicht in einer emotionalen Ausnahmesituation, sind meiner Wahrnehmung nach von der Tribüne aus gefallen. Am Platz sind solch derbe Schimpfwörter nicht gefallen“, sagte Thomas Reifeltshammer am Samstagvormittag im OÖN-Gespräch. Er sei nach der Partie noch mit dem Schiedsrichter kurz in dessen Kabine gegangen. „Wir haben diskutiert und uns dann die Hand gegeben, nach dem Spiel haben wir noch einmal telefoniert“, sagt Reifeltshammer.

Nachspiel für Ried-Präsident

Hameter zeigte SVR-Präsident Roland Daxl an, das ist im Spielbericht so vermerkt. Für Daxl wird das Verhalten nach der Partie somit ein Nachspiel haben. Der 48-Jährige ist Aufsichtsrat der Fußball-Bundesliga, ein Vorbildverhalten sieht anders aus. Im Sky-Interview sagte der Schiedsrichter, dass gewisse Wortmeldungen nicht zu tolerieren seien. „Emotionen gehören zum Spiel, aber es gibt auch irgendwo Grenzen“, so Hameter. „Ich bin hin und wieder emotional, aber sicher kein Volltrottel. Ich habe Herrn Hameter weder persönlich beleidigt noch berührt, sondern lediglich meine Meinung lautstark zum Ausdruck gebracht“, sagt Daxl im Telefonat mit den OÖN. Er habe dem Schiedsrichter mitgeteilt, dass die Entscheidungen ein „Wahnsinn“ gewesen seien und im Abstiegskampf extreme wirtschaftliche Auswirkungen haben könnten, so Daxl. Auf die Frage, ob sein Verhalten gescheit war, antwortet der SV-Ried-Präsident: „In diesem Moment ist es schwer abzuwägen, ob es gescheit ist oder nicht. Ich setze mich für den Verein ein und wollte Spieler und Trainerteam schützen.“ In der Anzeige gegen ihn heiße es, so Daxl, dass er den Platz gestürmt habe. „Ich bin schon gespannt, wie das der Strafsenat sieht und ob ein ‚Platzsturm‘ als Einzelperson überhaupt möglich ist.“

Für die Mannschaft ist hingegen die rote Karte von Roko Jurisic bitter. Der Linksverteidiger beleidigte offenbar nach dem Schlusspfiff den Schiedsrichter-Assistenten. "Jurisic hat sich nach dem Spiel entschuldigt. Wir hoffen, dass er nur eine Strafe in der Dauer von einem Spiel erhalten wird", sagt Reifeltshammer. Auch Co-Trainer Michael Madl erhielt die gelb-rote-Karte.

Chabbis Jubel nach dem 1:0 in der ersten Minute Bild: EXPA/STEFAN ADELSBERGER (APA)

Positive Energie mitnehmen

Die Mannschaft trainierte nach einer kurzen Besprechung in der Früh am Vormittag in der Kaserne. „Ab heute wird das Spiel sachlich und inhaltlich aufgearbeitet. Bei gewissen Dingen braucht es am Freitag gegen Altach eine Steigerung. Wir werden trotz der emotionalen und für uns bitteren Schlussphase gegen Tirol mit positiver Energie in die kommenden Tage gehen. Die Zuschauer spüren, dass eine emotionale Mannschaft auf dem Platz steht, die in diesem beinharten Abstiegskampf alles gibt. Am Freitag brauchen wir ein volles Stadion, um Altach in die Knie zwingen zu können“, sagt Sportdirektor Reifeltshammer.

„Die Mannschaft gibt 100 Prozent, der Teamgeist ist voll intakt. Ich glaube, das wird von den Zuschauern honoriert“, sagt Präsident Daxl. Unabhängig vom Ausgang der verbleibenden drei Spiele sei es „sehr gut vorstellbar“, dass man mit Trainer Senft auch in die kommende Saison gehen werde, so Daxl.

Das Heimspiel gegen Altach findet am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr statt. Karten gibt es online unter www.svried.at und in der Geschäftsstelle. Stehplatzkarten gibt es zum Spezialpreis von nur fünf Euro.

Rieds Mannschaft bedankte sich bei den mitgereisten Fans Bild: EXPA/STEFAN ADELSBERGER (APA)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.