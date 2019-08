SV Ried schlägt Amstetten klar mit 4:1 und feiert den ersten Saisonsieg

Der Trend bei Zweitligist SV Ried ist positiv. Nach der Auftaktniederlage gegen Klagenfurt folgte beim 1:1 gegen Titelanwärter Austria Lustenau bereits eine klare Leistungssteigerung. Im dritten Saisonspiel gegen Amstetten legte die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner bereits in der vierten Minute den Grundstein zum 4:1-Sieg. Eine schöne Kombination schloss Balakiyem Takougnadi zur 1:0-Führung ab. Baumgartner stellte um, in der Innenverteidigung ersetzte Bojan Lugonja Constantin Reiner, der verletzungsbedingt nicht im Kader war. Auf der linken Seite begann Mario Voikovic.

Nach zwölf Minuten war es Marco Grüll, der mit dem 2:0 früh klare Verhältnisse herstellte. Für den jungen Stürmer war es der erste Treffer nach acht torlosen Spielen.

Marco Grüll erzielte das 2:0 für Ried Bild: GEPA pictures/ Jasmin Walter

Kurz vor der Pause musste Amstetten-Spieler Daniel Scharner mit gelb-rot vom Platz. Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte erzielte der spanische Stürmer Jefté Betancor das dritte Tor für die SV Ried.

Amstetten gab sich trotz numerischer Unterlegenheit nicht geschlagen. Patrick Schagerl traf in der 65. Minute sehenswert aus einem Freistoß zum 1:3. Ried verlegte sich in der Schlussphase darauf, das Ergebnis zu verwalten. Amstetten hatte in der 78. Minute durch Matthias Wurm sogar eine große Torchance zum 2:3-Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit machte Kapitän Thomas Reifeltshammer mit dem Kopf das 4:1.

Spannend könnten die kommenden Tage auch außerhalb des Platzes werden. Wie berichtet, soll Saloniki Interesse an Verteidiger Kennedy Boateng bekundet haben.

Jetzt heißt es für die SV Ried nachlegen. Am kommenden Freitag gastiert die Baumgartner-Elf in Lafnitz, Spielbeginn ist um 19.10 Uhr.