Es ist schon fast ein historischer Sieg, den die SV Guntamatic Ried beim gestrigen 2:1 (1:0) im ÖFB-Cup-Achtelfinale über den SK Sturm Graz feiern konnte. Elf Jahre lang waren die Innviertler bereits ohne Auswärtssieg in Graz gewesen. Noch in der Ära von Paul Gludovatz hatte der damalige Herbstmeister Ried im Jahr 2010 zuletzt in der Steiermark gewonnen. Der gestrige Sieg war freilich noch viel überraschender als jener vor elf Jahren, nachdem der Liga-Zweite Sturm zuletzt sechs Mal in Serie